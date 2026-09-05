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Общество

В Рязани ушла из жизни Заслуженный учитель Людмила Алексеевна Карасева

Алексей Самохин
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В Рязани скончалась Заслуженный учитель Людмила Алексеевна Карасева. Об этом сообщается в соцсетях школы №3. 

«С прискорбием сообщаем, что 3 сентября, прожив 91 год, ушла из жизни Людмила Алексеевна Карасева — педагог, чье имя навсегда вписано в историю школы № 3 города Рязани», — говорится в сообщении. 

Педагогический путь Людмилы Алексеевны начался в 1958 году, когда после окончания Рязанского государственного педагогического института она уехала на Алтай. Именно там, в прекрасном крае, началась не только ее профессиональная карьера, но и личная история: она встретила своего будущего супруга — молодого учителя математики. Вместе они создали семью, а через два года вернулись в Рязань, где у них родились дети — сын и дочь.

Для Людмилы Алексеевны возвращение в Рязань стало началом нового, большого педагогического пути, длиною в целую жизнь. Более полувека она отдала родной 3-й школе. Предмет химия под её руководством переставал быть просто наукой и превращался в настоящее волшебство. Уроки Людмилы Алексеевны всегда были яркими, глубокими и запоминающимися.

Она не просто учила формулам и реакциям — она воспитывала личности. Её ученики неизменно показывали блестящие знания, становились призерами олимпиад и конкурсов, легко поступали в ведущие вузы страны.

Фото со страницы Ольги Щетинкиной ВК

В 1982 году высокий профессионализм и безграничная любовь к делу Людмилы Алексеевны были отмечены на государственном уровне, ей присвоили звание Заслуженный учитель.

Гражданская панихида и прощание с педагогом состоится 6 сентября в 11.00 на Новогражданском кладбище (Сысоево).

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