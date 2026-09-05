Путин поручил три дня не наносить удары по Киеву

Президент России Владимир Путин поручил с полуночи 5 сентября в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Пауза продлится до 8 сентября. По словам Пескова, решение связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в Киеве.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Вооружённых силах Украины объявили режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Таким образом, временная приостановка ударов совпадёт с периодом работы американских представителей в украинской столице.