Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Варяг». Фото: www.kremlin.ru
Политика

Путин поручил три дня не наносить удары по Киеву

Алексей Самохин
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Президент России Владимир Путин поручил с полуночи 5 сентября в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Пауза продлится до 8 сентября. По словам Пескова, решение связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в Киеве.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Вооружённых силах Украины объявили режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

Таким образом, временная приостановка ударов совпадёт с периодом работы американских представителей в украинской столице.

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