В Шилове предложили создать скейт-парк в Нерском парке

В Шилове прошёл фестиваль «Горизонты возможностей», где дети и подростки знакомились с кружками, секциями и другими вариантами дополнительного образования. О мероприятии рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.
Фестиваль развернулся в Нерском парке. Свои программы представили школы, детские сады, спортивные школы и другие учреждения Шиловского района. Участники могли попробовать себя в разных направлениях и выбрать занятия по интересам. Для ребят организовали знакомство с кружками и секциями.
По словам губернатора, Нерский парк за последние годы заметно изменился. Территорию благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды»: здесь появились детские площадки, уличные тренажёры, пешеходные дорожки и зоны отдыха.
Рядом обновили набережную и оборудовали лыжероллерную трассу. Теперь территорию хотят развивать дальше.
Во время фестиваля участники вместе с губернатором высадили дубы. Как отметил Павел Малков, со временем деревья могут стать ещё одной узнаваемой частью парка и сохранить память о нынешних поколениях шиловцев.
Отдельно обсудили идею создания в Нерском парке скейт-парка. Он может стать новым местом для занятий детей и подростков. Перед реализацией проекта предложение планируют обсудить с жителями Шилова.
«Поговорили и о дальнейшем развитии территории. Есть идея создать здесь скейт-парк для детей и подростков. Обязательно обсудим её с жителями», — написал губернатор в соцсетях.