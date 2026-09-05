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Общество

В Рязани два посёлка остались без света из-за непогоды

Алексей Самохин
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В Рязани 5 сентября из-за технологического нарушения на линии ПАО «Россети Центр и Приволжье» временно отключили электричество. Без света остались жители посёлков Мордасово и Карцево.

Нарушение произошло в 12:30. По данным РГРЭС, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Когда электроснабжение восстановят, пока неизвестно. Ориентировочное время возобновления подачи электричества сообщат дополнительно после поступления информации от «Россети Центр и Приволжье».

По вопросам электроснабжения жители могут обратиться в диспетчерскую службу РГРЭС по телефону 55-01-12.

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