Павел Малков отметил важность встреч молодежи с военкорами

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о необходимости рассказывать школьникам и студентам о людях, которые освещают события на передовой и приближают Победу. Об этом он сказал на встрече со специальным корреспондентом ВГТРК Григорием Вдовиным.

Григорий Вдовин много лет работает в горячих точках. Он освещал события в Афганистане, Чечне и Сирии, а сейчас рассказывает о происходящем на передовой и российских военнослужащих.

Журналист не раз приезжал в Рязанскую область и встречался с молодежью. По словам Павла Малкова, такие встречи необходимо продолжать.

«Григорий не раз бывал в Рязанской области и встречался с молодежью. Такие встречи нужно обязательно продолжать и рассказывать ребятам о людях, которые каждый день приближают Победу», — подчеркнул губернатор.

Встреча состоялась в здании правительства Рязанской области.