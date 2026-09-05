Тадеуш Касьянов в фильме «Пираты XX века», к/с им. М. Горького, 1979, реж. Б. Дуров. Фото: www.domkino.tv
Новости кино и ТВ

Умер один из основоположников каратэ в СССР Тадеуш Касьянов

Алексей Самохин
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4 сентября на 88-м году жизни скончался Тадеуш Касьянов, один из основоположников каратэ в СССР. Об этом сообщила Федерация каратэ России.

Касьянов много лет развивал отечественное каратэ и воспитал несколько поколений спортсменов. Он был мастером боевых искусств, наставником и постановщиком сцен в культовом советском фильме «Пираты XX века».

«Ему было 87 лет…» — сообщили в пресс-службе Федерации каратэ России.

Тадеуш Касьянов также известен как один из людей, стоявших у истоков развития каратэ в Советском Союзе. Его ученики продолжили спортивную и тренерскую работу.

Федерация каратэ России выразила соболезнования родным и близким Касьянова.

«Пираты XX века» стали первым советским боевиком и первым фильмом СССР, в котором зрители увидели приемы каратэ. Постановщиком боевых сцен выступил Тадеуш Касьянов. Касьянов сыграл в картине боцмана Матвеича. В эпизодах с боевыми сценами участвовали его ученики из Центральной школы каратэ, среди них спортсмены из Индии, Казахстана и Узбекистана.

Каратэ в СССР долгое время находилось под запретом. Вид боевого искусства считался слишком травмоопасным, а его философию не вписывали в советскую идеологию. Несмотря на запрет, спортсмены продолжали тренироваться в подпольных секциях. Чтобы избежать проблем, некоторые группы выдавали себя за легальные секции дзюдо. Таких любителей каратэ становилось все больше. В 1978 году Спорткомитет СССР разрешил создать спортивную федерацию, после чего появилась Центральная школа каратэ. Это помогло боевым искусствам попасть на большой экран.

Для «Пиратов XX века» количество сцен с каратэ пришлось ограничить из-за требований цензуры. Тем не менее фильм стал первым советским боевиком, показавшим зрителям восточные единоборства.

Касьянов после работы над картиной продолжил тренировать спортсменов и стал наставником нескольких поколений мастеров каратэ.

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