Фото: МЧС
Происшествия

Здание бывшего училища связи в Рязани тушили всю ночь

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пожар в нежилом здании бывшего военного училища связи в Рязани полностью ликвидировали утром 4 сентября. Огонь охватил 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 3 сентября в 23:14. Пожарным удалось локализовать огонь в 02:19.

Открытое горение ликвидировали только в 05:21. Полностью пожар потушили в 08:30.

На месте работали 12 пожарных автомобилей и 37 сотрудников Государственной противопожарной службы. Причина возгорания устанавливается.

Появилось видео пожара в бывшем училище связи в Рязани

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Политолог рассказал, когда переговорный трек по Украине изменится в пользу России
Следующая статья
В Рязани 4 сентября произошло отключение электричества на 18 улицах

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Интересное

Астрологи молчат об этих датах сентября — а зря, предупреждает Глоба

Знаете, что общего между вашим шкафом после лета и сентябрём этого года? И то, и другое требует немедленной ревизии. Астрологи в один голос твердят: спокойная осень — это миф, придуманный теми, кто ни разу не сверялся со звёздами.
Общество

В Рязани 4 сентября произошло отключение электричества на 18 улицах

Специалисты приступили к работам для восстановления электроснабжения. Ориентировочное время восстановления электричества составляет три часа.
Политика

Политолог рассказал, когда переговорный трек по Украине изменится в пользу России

Президент США Дональд Трамп стремится возобновить переговорный процесс по Украине до выборов в конгресс.
Спорт

Трусова превзошла свой олимпийский результат в первом старте за 4,5 года

По итогам короткой программы Трусова заняла четвертое место. Выше неё расположились японки Ами Накаи и Мао Симада, а также россиянка Камилла Нелюбова.
Погода

В Рязанской области 5 сентября ожидаются сильный дождь и гроза

В Рязанской области 5 сентября ожидается дождливая погода. Местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможна гроза, сообщает региональное управление МЧС.
Новости кино и ТВ

Милош Бикович и Юлия Пересильд сыграли жителей скрытой Москвы в сериале «Тайный город»

Премьера мистического экшена «Тайный город» (16+) состоится 23 ноября на ТНТ и «Кинопоиске». Восьмисерийный сериал расскажет о древних цивилизациях, которые живут в современной Москве по собственным законам.
Происшествия

В Рязанской области ночью сбили четыре беспилотника

В ночь на 4 сентября над Рязанской областью сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки полнометражного фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет!»

Картина выйдет в кинотеатрах 11 февраля 2027 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье