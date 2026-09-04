Здание бывшего училища связи в Рязани тушили всю ночь

Пожар в нежилом здании бывшего военного училища связи в Рязани полностью ликвидировали утром 4 сентября. Огонь охватил 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 3 сентября в 23:14. Пожарным удалось локализовать огонь в 02:19.
Открытое горение ликвидировали только в 05:21. Полностью пожар потушили в 08:30.
На месте работали 12 пожарных автомобилей и 37 сотрудников Государственной противопожарной службы. Причина возгорания устанавливается.