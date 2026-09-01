В Рязанской области вечером 1 сентября дважды объявили режим «беспилотной опасности»

Вечером 1 сентября на территории Рязанской области режим «беспилотной опасности» объявлялся дважды с кратковременным перерывом. Экстренные службы региона призвали жителей к максимальной бдительности.

Первый раз режим угрозы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был объявлен в 18:16. Оперативные штабы рекомендовали гражданам соблюдать меры предосторожности.

Спустя полчаса, в 18:50, был дан отбой первой тревоги. Однако спокойствие продлилось недолго: уже в 19:10 режим «беспилотной опасности» был введен в регионе повторно.

В обоих случаях экстренные службы транслировали единый алгоритм действий для обеспечения личной безопасности. Жителей области настоятельно просили: избегать нахождения на открытых участках и улицах без крайней необходимости, не подходить к окнам и стеклянным конструкциям, в случае обнаружения подозрительных объектов или возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112.