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Общество

Павел Малков потребовал ускорить подготовку Рязанской области к отопительному сезону

Анастасия Мериакри
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Во вторник, 1 сентября, губернатор Павел Малков провел очередное заседание Правительства Рязанской области. Ключевой темой повестки стала подготовка жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также ход реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

О ходе работ в областном центре отчитался глава администрации Рязани Борис Ясинский. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с использованием средств казначейского инфраструктурного кредита.

В этом году в городе обновляются три участка теплотрасс на улицах Садовой, Попова и Новоселов. Также по графику реализуется двухлетний проект по строительству первой тепломагистрали от Ново-Рязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой.

«Объекты находятся на контроле, часть работ уже завершена, рисков невыполнения нет. К подрядчику замечаний нет», — отметил Борис Ясинский.

В целом по городу уже выполнен ремонт более 12 км тепловых сетей и восстановлено свыше 17 тыс. кв. м тепловой изоляции. Гидравлические испытания будут завершены в полном объеме до конца текущей недели. К отопительному периоду в Рязани готовят 2677 жилых домов и 204 учреждения социальной сферы.

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост представил общую картину по региону. К зиме готовится порядка 4,7 тыс. многоквартирных домов, 1574 объекта соцсферы, 222 источника тепла и 166 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Комиссии по оценке готовности уже сформированы. Приоритет отдается жилому фонду и социальным учреждениям. Министр подчеркнул, что акты готовности к осенне-зимнему периоду должны быть оформлены не позднее 10 сентября. В ряде муниципалитетов темпы приемки объектов совместно с представителями Ростехнадзора необходимо нарастить, чтобы уложиться в установленные законом сроки.

Подводя итоги обсуждения, Павел Малков дал четкие указания по недопущению срывов графиков.

«Важно, чтобы все работы, которые сейчас проводятся, были выполнены вовремя. Если есть какие-то задержки, то нужно ускоряться. Это не должно повлиять на начало отопительного сезона. Проблем здесь никаких в принципе не должно быть», — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил заместителю Председателя Правительства Андрею Журко, всем кураторам и руководителям муниципальных округов усилить контроль за подготовкой территорий к зиме, а также активизировать депутатский контроль за ходом работ.

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