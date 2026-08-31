Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ покажет новые сезоны сериалов «Невский» и «Тверская»

Алексей Самохин
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НТВ готовит настоящий детективный марафон. Этой осенью в эфире телеканала выйдут сразу три громких проекта: восьмой сезон «Невского» (16+), третий сезон «Тверской» (16+) и новые серии программы «Следствие вели…» (16+) с легендарным Леонидом Каневским. Об этом сообщила пресс-служба канала.

К премьере телеканал выпустил необычный проморолик. В нем пересеклись герои разных сериалов, разные города и даже разные реальности — но объединяет их одна цель: остановить преступников. Саундтреком стала песня Александра Суняйкина и Алексея Вандрика с говорящим названием «Каневский».

По сюжету ролика осень охватывает сразу два города, Петербург и Москву. Преступники, как всегда, рассчитывали, что останутся безнаказанными. Не вышло. В Петербурге следствие вот-вот выйдет на Архитектора, вот только ключевой свидетель уже ничего не расскажет. В Москве тоже неспокойно: Соболев возвращается из Сибири, и явно не для отдыха. А пока экранные герои гоняются за преступниками, Леонид Каневский готов рассказать, как их ловили на самом деле.

«Невский»: наследство, которое опасно принимать

В восьмом сезоне сотрудники ФСБ подходят к финалу расследования дела Архитектора. Все участники преступной группировки уже установлены, но у следователей остаются вопросы. Ответить на них мог бы Павел Семёнов в исполнении Антона Васильева, только герой погиб. Единственная зацепка — его жена Татьяна, которую играет Виктория Маслова. Женщина скрывается от следствия, а ФСБ начинает её розыск, пока не подозревая, что за тайны хранит «наследство Архитектора» и какую цену за него придётся заплатить.

«Тверская»: охота на генерала

Третий сезон переносит зрителей на два года вперёд после финала предыдущего. Иван Соболев, которого играет Иван Колесников, возвращается в Москву не с пустыми руками: он идёт по следу банды грабителей-гастролёров. Бывшие коллеги в это время заняты расследованием громкого убийства, и Соболев предлагает им сделку — помощь в поимке банды в обмен на содействие по текущим делам.

Дело оказывается куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Соболев выясняет, что преступники действуют под прикрытием влиятельного генерала и офицеров спецподразделения. Пытаясь вычислить загадочного «Мориарти в погонах», сыщик начинает подозревать отца своей бывшей возлюбленной Луизы, роль которой исполняет Лукерья Ильяшенко.

Фото: НТВ

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