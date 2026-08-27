Скончался актер Юрий Цурило, известный по фильмам «Хрусталев, машину!» и «Поп»

В четверг, 27 августа, стало известно о смерти российского актера театра и кино Юрия Цурило. Артист, запомнившийся зрителям по ярким ролям в картинах «Хрусталев, машину!», «Поп» и «В августе 44-го», ушел из жизни на 80-м году жизни.

О кончине отца сообщил его сын Всеволод на своей странице в социальных сетях, опубликовав трогательное прощальное послание.

«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», — приводит слова Всеволода aif.ru.

Юрий Цурило родился в городе Вязники Владимирской области. Свое профессиональное образование он получил в Ярославском театральном училище, которое окончил в 1973 году.

Его театральная биография отличалась богатой географией: начинающий актер играл на сцене Новгородского областного драмтеатра, а позднее служил в труппах театров Нижнего Новгорода, Новосибирска и Норильска. Настоящим творческим домом для него стал Санкт-Петербург: в 1993 году Цурило был принят в труппу легендарного Александринского театра, где проработал долгие годы, снискав уважение коллег и любовь публики.

Несмотря на глубокую привязанность к театральной сцене, Юрий Цурило оставил заметный след и в кинематографе. В его фильмографии такие известные картины, как «Питер FM», «Обитаемый остров. Схватка» и «Чернобыль».

Коллеги и зрители выражают глубокие соболезнования семье и близким артиста.