Астролог назвала четыре знака зодиака, которые сильнее всего почувствуют лунное затмение 28 августа

28 августа состоится лунное затмение, которое, по мнению астрологов, станет одним из самых эмоционально насыщенных событий конца лета. В беседе с «Москвой 24» астролог Татьяна Ермолина рассказала, какие знаки зодиака окажутся в эпицентре перемен и как правильно прожить этот день, чтобы не навредить себе.

Затмение начнется в 04:23 по московскому времени и будет отличаться сложной астрологической конфигурацией. Луна окажется в знаке Рыб, а Солнце — в Деве, образуя напряженную ось.

«Эта ось Рыбы-Дева уже многое говорит о характере происходящего. Первый знак связан с чувствами, интуицией, верой, мечтами и тем, что сложно объяснить рационально. Второй же требует фактов, порядка, конкретики и понимания, что делать дальше. Поэтому главной коллизией затмения окажется противостояние между внутренними ощущениями и объективной реальностью», — пояснила эксперт.

Ситуацию усугубляет нахождение Меркурия в Деве (в оппозиции к Луне) и Урана в Близнецах, который формирует жесткий квадрат к обеим сторонам этой оппозиции.

Такое сочетание планет способно принести информацию, которая кардинально изменит взгляд на привычные вещи. Возможны неожиданные откровения, нарушение прежних договоренностей и внезапная необходимость корректировать планы.

Кроме того, поскольку Рыбы являются последним знаком зодиакального круга, это затмение несет в себе энергию завершения. У многих людей может окончательно созреть решение отпустить то, что давно исчерпало себя: будь то токсичные отношения, нелюбимая работа или устаревшие убеждения.

Первоначальная реакция на события 28 августа может быть крайне эмоциональной. Уран, не терпящий ограничений, может спровоцировать желание немедленно разорвать все неудобные связи. Однако астролог категорически не рекомендует поддаваться первому порыву.

«28 августа я бы особенно не советовала принимать судьбоносные решения исключительно под влиянием первого импульса. Получив важную информацию, достаточно просто сделать выводы», — подчеркнула Татьяна Ермолина.

Сильнее всего влияние затмения ощутят Рыбы и Девы, так как событие происходит на их оси. Однако из-за сильного влияния Урана в зону риска также попадают Близнецы и Стрельцы.

Для этих четырех знаков конец августа может стать моментом, когда привычный жизненный сценарий потребует «переписывания». Главное правило на этот период: не торопиться все ломать, а сначала внимательно проанализировать, какую именно подсказку пытаются дать обстоятельства.