Фото: министерство спорта Рязанской области
Спорт

Сергей Панов возглавил федерацию баскетбола Рязанской области

Анастасия Мериакри
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В Рязани состоялась пресс-конференция, посвященная стратегическим задачам развития баскетбола в регионе. Ключевым событием встречи, прошедшей в пространстве коллективной работы «Точка кипения», стало представление нового президента Рязанской областной федерации баскетбола — заслуженного мастера спорта России, многократного призера чемпионатов мира и Европы Сергея Панова.

Открывая мероприятие, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис отметил устойчивую положительную динамику в развитии этого направления. На сегодняшний день баскетболом в регионе занимаются около 22 тысяч человек, а в спортивных школах открыто 15 профильных отделений.

Знаковым событием текущего года стало присвоение баскетболу статуса базового вида спорта в Рязанской области Министерством спорта РФ, что открывает новые возможности для финансирования и развития. Регион также регулярно принимает финалы окружных и всероссийских соревнований. Успехов добивается и профессиональный спорт: мужской баскетбольный клуб «Рязань» трижды за последние четыре года становился победителем регулярного первенства Центрального федерального округа.

«По поручению губернатора Павла Малкова мы уделяем особое внимание вовлечению как можно большего числа детей в занятия баскетболом, — подчеркнул Владимир Антманис. — Мы высоко оцениваем работу федерации и тренерского состава, но нам есть куда расти. Со стороны министерства готова оказываться всесторонняя поддержка для непрерывного движения вперед».

Сергей Панов, обладающий богатым международным опытом, представил комплексный план действий. В число ключевых приоритетов его работы вошли: увеличение числа занимающихся баскетболом на всех уровнях, комплексное развитие спортивной инфраструктуры, включая создание специализированных площадок для баскетбола 3х3, организация масштабных детско-юношеских турниров, проведение мастер-классов с участием известных тренеров и экспертов, укрепление системы наставничества для эффективной передачи опыта от ветеранов спорта молодому поколению.

    Баскетбольное сообщество Рязанской области вступает в новый этап развития, имея сильного лидера, четкие стратегические цели и серьезную поддержку со стороны региональных властей.

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