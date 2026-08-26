Воронежцы сообщили о громком взрыве над городом

Над Воронежем вечером в среду раздался громкий звук, похожий на взрыв, пишет издание «МОЁ!» со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел примерно в 20:58. Шум было слышно в разных районах города.

«Дети завизжали, испугались. Бросились в рассыпную с детской площадки», — рассказала воронежанка.

По ее словам, это было неожиданно, так как сирены, сигнализирующей о воздушной тревоге, не звучало. При этом на громкий звук обратили внимание и в пригороде.

«Мы с семьей аж подскочили на диване», — отметила местная жительница.

Официальных комментариев по поводу источников звука пока не поступало.

Издание добавило, что опасность атаки БПЛА объявили вечером в среду на территории всего региона, однако непосредственной тревоги в воронежской агломерации не было.