Лариса Долина, фото: t.me/dolinaofficial
Новости России

«Две квартиры в одной»: Лариса Долина рассказала о новом жилье, подаренном друзьями

Анастасия Мериакри
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Народная артистка России Лариса Долина поделилась подробностями о своём новом жилье, которое ей подарили близкие друзья. Выяснилось, что для создания просторной квартиры было решено объединить два отдельных жилых помещения в одно целое. Об этом певица рассказала журналистам на открытии международного конкурса молодых вокалистов «Новая волна-2026», который стартовал в Казани и продлится с 20 по 26 августа.

По словам артистки, новая квартира имеет необычную планировку, которая идеально подошла для большой семьи.

«У нас в одной квартире — две квартиры, они соединены. И у них (у дочери и внучки) свой блок. Они там со своей кошкой, кстати, живут, которую нельзя выпускать, потому что её мои сожрут просто», — приводит слова Долиной aif.ru.

Артистка также сообщила, что не видит необходимости в проведении ремонтных работ, так как квартира была полностью подготовлена к заселению ещё до того, как она туда переехала. Друзья позаботились о том, чтобы жилье было сдано «под ключ» — с готовым ремонтом и всем необходимым.

Отвечая на вопросы о семейном укладе, Долина подчеркнула, что не собирается расставаться с дочерью и внучкой, поскольку они привыкли жить вместе. При этом каждая часть семьи получила своё личное пространство благодаря продуманной планировке объединённой квартиры. Что касается их прежней квартиры, где раньше проживали родные певицы, то её планируется сдавать в аренду, что станет дополнительным источником дохода для семьи.

Напомним, что новость о щедром подарке от друзей стала для Ларисы Долиной настоящим спасением после тяжёлой истории с мошенниками. Летом 2024 года артистка стала жертвой обмана: злоумышленники убедили её продать квартиру и перевести все вырученные средства на их счета.

После этого Долина попыталась оспорить сделку купли-продажи, что привело к долгой судебной тяжбе, дошедшей в итоге до Верховного суда страны. В декабре 2025 года высшая судебная инстанция приняла решение, согласно которому владелицей квартиры в Хамовниках осталась покупательница Полина Лурье. При этом сама Долина, согласно вердикту, была официально признана лицом, пострадавшим от противоправных действий.

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