Более 4500 человек со всей страны посетили Всероссийский праздник поэзии в Константиново

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рыбновского округа стал настоящим эпицентром культурной жизни региона. Здесь состоялся традиционный Всероссийский есенинский праздник поэзии, приуроченный к 131-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанского края.

В этом году грандиозное событие объединила тема «В единстве слова и души», что символично перекликается с объявленным в стране Годом единства народов России. Мероприятие получило огромный отклик: музейный комплекс посетили более 4500 человек из самых разных уголков страны.

Торжественная часть началась с церемонии возложения цветов к памятнику Сергею Есенину. В ней приняли участие представители регионального министерства культуры, депутаты Рязанской областной Думы, сотрудники музея, а также видные деятели научного и краеведческого сообщества.

Для гостей были организованы авторские экскурсии, лекции, тематические дискуссии и разнообразные музыкальные программы, погружающие в жизнь и творчество классика. Особое внимание в этом году было уделено 105-летию знаменитой поездки поэта в Узбекистан. На специальной тематической площадке прошел колоритный мастер-класс по традициям узбекского чаепития, а в формате «Открытого микрофона» свои любимые строки читали гости из Твери, Липецка, Саратова, Тулы и других городов.

Праздничная атмосфера царила и за пределами выставочных залов. Для посетителей работала тематическая ярмарка и даже прошел увлекательный турнир по русскому крокету. Интеллектуальной изюминкой дня стала творческая встреча с Константином Петровичем Воронцовым, главным научным сотрудником музея, который вот уже более полувека посвятил сохранению есенинского наследия. Завершил культурную программу своим виртуозным выступлением специальный гость праздника — Академический оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова из Москвы.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рыбновского округа стал настоящим эпицентром культурной жизни региона. Здесь состоялся традиционный Всероссийский есенинский праздник поэзии, приуроченный к 131-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанского края.

В этом году грандиозное событие объединила тема «В единстве слова и души», что символично перекликается с объявленным в стране Годом единства народов России. Мероприятие получило огромный отклик: музейный комплекс посетили более 4500 человек из самых разных уголков страны.

Торжественная часть началась с церемонии возложения цветов к памятнику Сергею Есенину. В ней приняли участие представители регионального министерства культуры, депутаты Рязанской областной Думы, сотрудники музея, а также видные деятели научного и краеведческого сообщества.

Для гостей были организованы авторские экскурсии, лекции, тематические дискуссии и разнообразные музыкальные программы, погружающие в жизнь и творчество классика. Особое внимание в этом году было уделено 105-летию знаменитой поездки поэта в Узбекистан. На специальной тематической площадке прошел колоритный мастер-класс по традициям узбекского чаепития, а в формате «Открытого микрофона» свои любимые строки читали гости из Твери, Липецка, Саратова, Тулы и других городов.

Праздничная атмосфера царила и за пределами выставочных залов. Для посетителей работала тематическая ярмарка и даже прошел увлекательный турнир по русскому крокету. Интеллектуальной изюминкой дня стала творческая встреча с Константином Петровичем Воронцовым, главным научным сотрудником музея, который вот уже более полувека посвятил сохранению есенинского наследия. Завершил культурную программу своим виртуозным выступлением специальный гость праздника — Академический оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова из Москвы.