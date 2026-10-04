Фото: t.me/su_skr62
Новости России

Труп дочери расчленённой в Москве женщины обнаружили в гараже подозреваемого

Алексей Самохин
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Личность женщины, чьи фрагменты тела обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, установлена. Погибшей оказалась предпринимательница Елена Церетели 1972 года рождения, бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. По подозрению в убийстве задержан ее 47-летний сожитель.

Фрагменты человеческого тела обнаружили днем 3 октября на балконе квартиры в доме на Жулебинском бульваре. Следователи и криминалисты осмотрели помещение с использованием специальных технических средств.

В квартире нашли скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови. 

По данным ТАСС, погибшая — Елена Церетели. Она занималась предпринимательской деятельностью. Женщина вместе с бывшим супругом Мамука Церетели числилась учредителем ООО «Даник», которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.

В ходе расследования следователи установили личность подозреваемого. Правоохранители выяснили, что мужчина использовал гараж на территории Новой Москвы. При осмотре этого объекта обнаружили тело дочери Елены Церетели. Там же находился схрон оружия. Осмотр места происшествия продолжается.

Следователи восстановили маршруты передвижения сожителя погибшей по данным камер видеонаблюдения. Мужчину задержали в Воронежской области, после чего доставили в Москву.

В ближайшее время следователи намерены допросить задержанного. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК России по Москве по статье 105 УК РФ «Убийство».

Вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Следователи проверяют ее возможную причастность к преступлению.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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