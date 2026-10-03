Племянник Кашпировского раскрыл диагноз, ставший причиной смерти экстрасенса

Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев сообщил, что психотерапевт в последние месяцы жизни боролся с онкологическим заболеванием. По его словам, у 87-летнего Кашпировского диагностировали рак желудка с метастазами.

О смерти Анатолия Кашпировского стало известно утром 3 октября. Психотерапевту и телеведущему было 87 лет.

В беседе с aif.ru его племянник Юрий Мамаев заявил, что причиной смерти стала не острая сердечная недостаточность, о которой сообщалось ранее, а тяжелое онкологическое заболевание. По словам Мамаева, у Кашпировского был рак желудка с метастазами в печень, легкие и мозг. Непосредственной причиной смерти племянник назвал полиорганную недостаточность.

Мамаев отметил, что ближайшее окружение Кашпировского не распространяло информацию о его состоянии.

По его словам, в последние месяцы общение психотерапевта ограничили не только с журналистами, но и с некоторыми близкими.

Племянник утверждает, что состояние Кашпировского в этот период было тяжелым и внешние признаки заболевания становились заметными.