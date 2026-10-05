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Спорт

Юные футболисты Рязани встретились с легендами ЦСКА

Анастасия Мериакри
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В Доме молодежи состоялась знаковая встреча для подрастающего поколения рязанских спортсменов. Около 100 воспитанников футбольной академии Рязанской области получили уникальную возможность пообщаться с настоящими легендами отечественного футбола и действующими звездами молодежной команды столичного ЦСКА.

Мероприятие прошло в формате живого открытого диалога, где ребята смогли задать вопросы своим кумирам и получить ценные советы от профессионалов. Встречу посетили директор академии ЦСКА Олег Карнаухов и Дмитрий Бугров — легенда армейского фанатского движения и сотрудник фан-клуба болельщиков ПФК ЦСКА.

Особый интерес у юных футболистов вызвало общение с действующими игроками молодежной команды ЦСКА. На вопросы ребят ответили перспективные полузащитники Александр Вакулич и Артём Пономарчук, которые поделились опытом становления в большом футболе.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков высоко оценил значимость подобного мероприятия для развития спортивного потенциала региона. По его словам, именно такие живые встречи становятся лучшим стартом для большой профессиональной карьеры.

«Возможно, именно здесь, в этом зале, сегодня задавал свои вопросы будущий чемпион — новая гордость России, для которого высокие результаты начнутся с правильной мотивации», — отметил Денис Боков.

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