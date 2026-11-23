Сотрудник ГИБДД составит протокол на водителя, если смартфон, планшет или другой предмет перекрывает обзор с места за рулём. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МВД России. Там подчеркнули: решение инспектор ДПС примет исключительно на основании собственного вывода.

Проверить обзорность можно только визуальным осмотром конкретной машины. Порядок описан в пункте 5.4.1 ГОСТ 33997-2016: оценку проводят с места водителя. Это требование фигурирует и в перечне требований техосмотра — там отдельно значится отсутствие приборов и покрытий, ограничивающих обзорность.

«Без осмотра конкретного транспортного средства сотрудником Госавтоинспекции и объективной оценки обзорности с места водителя именно в нём определить состав данного правонарушения нельзя», — пояснил «Газете.Ru» замначальника УОС МВД России Евгений Артемов.

Камеры за такое не оштрафуют

Зафиксировать нарушение автоматически не получится. Администрирование нарушений, связанных с дополнительными предметами или покрытиями, ограничивающими обзорность, по материалам камер фото- и видеофиксации не представляется возможным, уточнил Артемов.

Для рязанских водителей это различие принципиально: на телефоне в руках камеры в регионе уже работают — местный автомобилист получал штрафы за гаджет за рулём и составил список точек фиксации. Но если телефон или держатель просто стоит на торпедо и закрывает обзор, камера такой случай не поймает — протокол составит только инспектор после осмотра машины.

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За установку предметов или нанесение на стекло покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя, предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей, напомнили в МВД.