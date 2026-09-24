Камеры на телефон и ремень работают в Рязани. Водитель назвал четыре места, где они установлены

Рязанский автомобилист получил два штрафа за один день и составил список мест, где камеры фиксируют телефон в руках и непристёгнутый ремень. Список он выложил в группе «Подслушано у водителей Рязани». Всего в перечне четыре точки.

Первый штраф он получил 21 сентября и сразу написал об этом пост. В тот же день пришёл второй, уже на Северной окружной, у разводного моста через Трубеж. Сумма составила 1125 рублей, водитель её оплатил.

Автор поста признаёт, что за руль с телефоном садиться не стоило. По его словам, в руки гаджет он берёт крайне редко, а в тот день «как-то не фартануло». Критиковать его за это он просит не спешить: пост, по его словам, нужен для другого.

Камеры, которые водитель заметил лично:

Улица Большая, перекрёсток у «Глобуса», в сторону Дядьково. Камера висит прямо за остановкой.

Северная окружная, рядом с мостом, если ехать в сторону Канищево. В обратном направлении автор камеру не проверял.

Улица Шабулина, возле бассейна «Чайка» и на перекрёстке с Октябрьской.

Михайловское шоссе, в районе «Амки».

Про ремень водитель тоже написал прямо: был не пристёгнут, теперь ездит пристёгнутым и привыкает. Пост он называет не нытьём, а передачей информации.

«Чтобы вы вообще не брали в руки телефон, если не хотите минусовать свой кошелёк. В общем, за вас заплатил», — пишет он.

Официальная информация о работе камер в Рязани не поступала.