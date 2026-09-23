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Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

Алексей Самохин
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Банки и коллекторы всё чаще списывают долги пожилых людей как безнадёжные. Причина проста: если у пенсионера нет ничего, кроме единственной квартиры, а доход не превышает прожиточный минимум, взыскать с него деньги законными способами почти невозможно. Об этом пишет ОСН.

Ещё несколько лет назад пенсионеры считались удобными заёмщиками. Стабильная пенсия позволяла банкам удерживать до 50% от суммы долга через приставов, и деньги возвращались регулярно. Изменения в законодательстве о защите прожиточного минимума должников перевернули эту схему.

С 2022 года судебные приставы обязаны оставлять на счёте пенсионера сумму не ниже прожиточного минимума при списании средств в счёт долга. Соцфонд России следит за этим автоматически, пенсионеру даже не нужно подавать отдельное заявление. Кроме того, статья 101 закона «Об исполнительном производстве» защищает от взыскания целый список выплат: компенсации за проезд, оплату медицинских услуг, алименты, возмещение вреда здоровью.

С имуществом ситуация похожая. Забрать могут только то, что не является единственным жильём и имеет реальную рыночную ценность, например автомобиль. У большинства пожилых должников такого имущества просто нет.

Есть теоретическая лазейка: если у пенсионера в совместной собственности с супругом есть недвижимость помимо единственного жилья, можно попытаться выделить долю и обратить на неё взыскание. На практике такие дела тянутся месяцами, а результат непредсказуем. При долгах от 10 до 100 тысяч рублей банкам и коллекторам подобные суды просто невыгодны: судебные издержки съедают всю потенциальную выгоду.

Дополнительно упрощает жизнь должникам процедура внесудебного банкротства через МФЦ. Пенсионер с небольшим долгом и минимальным доходом может списать задолженность без обращения в суд.

В итоге у банков остаётся немного вариантов: списать долг как убыток или предложить пенсионеру договориться о частичном погашении добровольно. Жёстких рычагов давления закон им больше не оставляет.

Для рязанских пенсионеров с кредитами эта норма работает так же, как и по всей стране: прожиточный минимум и единственное жильё под защитой закона в любом регионе, включая Рязанскую область.

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