В Ряжске женщина с топором угрожала убить знакомого, если он не бросит пить

В Ряжске полицейские предотвратили тяжкое преступление после угроз убийством с топором. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД «Ряжский» обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в его доме находится нетрезвая знакомая, которая угрожает убить его топором. Он успел выбежать на улицу и боялся возвращаться в квартиру.

Участковые уполномоченные выехали на адрес незамедлительно. Полицейские установили, что к угрозам причастна 35-летняя местная жительница. Женщину разыскали на улице и доставили в отдел полиции для разбирательства.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул во время очередного застолья в квартире мужчины. Его нетрезвая знакомая начала упрекать хозяина в том, что тот злоупотребляет спиртным и не работает, и советовала ему изменить образ жизни. Не дождавшись реакции на свои слова, женщина схватила подвернувшийся под руку топор и пригрозила убить мужчину. Испугавшись, потерпевший выбежал из квартиры и сразу обратился за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала конфликт.

Дознаватель полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 119 УК РФ, угроза убийством. По этой статье ей грозит до двух лет лишения свободы.