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Политика

«Любимый полк Зеленского» попал в котёл: что известно

Алексей Самохин
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Подразделения 425-го штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины попали в полное окружение в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, окружение сформировалось после того, как российские войска взяли в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье. Помимо «Скалы», в котле оказались подразделения четвертой и 15-й бригад Национальной гвардии Украины.

«Ведется уничтожение блокированных формирований противника», — сообщили в Минобороны России.

425-й десантно-штурмовой полк «Скала» сформировали на Западной Украине, в Яворовском учебном центре под Львовом, пишет «Лента.ру». Подразделение считалось элитным, а его подготовкой, по данным военного эксперта, полковника запаса ВС РФ Геннадия Алехина, занимались инструкторы НАТО. «Скалу» также называли личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского и любимым полком президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем репутация полка противоречивая. Пленные украинские военнослужащие заявляли, что реальный состав формирования сильно отличался от заявленного элитного статуса. Пленный солдат «Скалы» Олег Жук рассказывал о распространенных в полку наркомании и алкоголизме.

Telegram-канал «Работайте, братья!» со ссылкой на пленных сообщал, что в полк набирали без разбора, включая людей с инвалидностью и психическими отклонениями. Также появлялись сообщения о жестоком обращении с новобранцами: изъятии телефонов и документов, избиениях за неповиновение и расправах над теми, кто пытался покинуть позиции.

Резонанс получила история гибели 46-летнего мобилизованного Ивана Терентьева, который умер спустя всего три дня после прибытия в полк. «Там больше двух недель не живут. Что там с ними делают, я даже не представляю. Пропавшие без вести, пневмония, кардиомиопатия», — рассказывала его сестра Елена.

По имеющимся сообщениям, за первые шесть месяцев 2026 года в «Скале» зафиксировали 26 небоевых смертей. Родственники военнослужащих также указывали на случаи, когда погибших в бою записывали как пропавших без вести, а число таких пропавших, по их подсчетам, сопоставимо с численностью батальона. Эти сообщения ранее вызывали митинги на Украине.

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