Военный корреспондент Александр Коц в своём канале рассуждает о рекордном налете беспилотников на Москву с начала специальной военной операции. По словам мэра Сергея Собянина, столичный узел ПВО сбил более 1600 ударных дронов, из которых 450 уничтожили на подлёте к городу.

По словам Коца, эффективность защиты московского неба достигла почти 100 процентов, а к цели прорвался лишь десяток аппаратов. Итогом атаки стали пожар на объекте нефтеперерабатывающего завода в Капотне и несколько возгораний в многоэтажках Москвы и Подмосковья.

Первой причиной столь масштабного удара эксперт назвал проходящие в России выборы. Киев пытается умышленно сорвать голосование, чтобы продемонстрировать способность наносить урон столице в дни важнейшей государственной процедуры. Также украинская сторона стремится намекнуть западным партнерам на ответные действия, используя риторику о зеркальных ударах.

Второй причиной стала очередная демонстрация со стороны руководства Украины.

«Просроченный (Владимир Зеленский) на саммите в Закарпатье заявил, что ему нужно «еще 40 дней, чтобы разгромить Россию». И подкрепил это заявление налетом своих дронов на Капотню. Смотрите, дескать, как я могу! Еще чуть-чуть — и империя зла будет повержена! Дайте только гривен и патриотов!», — пишет Коц

После этого военкор сразу замечает, что предыдущие «40 дней Зеленского» закончились плачевно прежде всего для самой Украины и её жителей: «Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон».

А вот третья причина удара представляет собой наибольшую опасность. По мнению корреспондента, противник прощупывает столичную систему ПВО в поисках уязвимых мест для последующих ударов крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых продолжают накапливаться. В Подмосковье уже обнаружили обломки неизвестного боеприпаса. Несмотря на информационное преувеличение единичных успешных прилетов со стороны Киева, столичный купол ПВО выстоял, однако специалистам и гражданам необходимо готовиться к будущим угрозам и рискам.

«Если резюмировать, противник отрабатывает деньги, выданные западными спонсорами на ослабление России путем вооруженного конфликта. Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее, уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», — подчеркнул Коц.