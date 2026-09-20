Лантратова: пятерых жителей Рязанской области вернули из плена

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с губернатором Рязанской области Павлом Малковым обращения жителей региона. Большинство запросов, по ее словам, связаны с участниками СВО и членами их семей.

Лантратова отметила, что за каждым обращением стоит конкретная ситуация, которая требует оперативного решения. Для этого, по ее словам, необходима слаженная работа федеральных и региональных властей.

«Такое взаимодействие даёт конкретные результаты. В этом году удалось вернуть из плена пятерых военнослужащих — жителей Рязанской области», — сообщила Лантратова.

Еще двум военнослужащим помогли решить вопросы, связанные с прохождением службы. Одному бойцу восстановили документы.

Лантратова поблагодарила Павла Малкова и уполномоченного по правам человека в Рязанской области Наталью Епихину за готовность подключаться к обращениям жителей.