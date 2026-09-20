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Происшествия

Мужчину избили после распыления перцового баллончика в Рязани — соцсети

Алексей Самохин
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В Олимпийском городке Рязани двое мужчин распылили перцовый баллончик в сторону человека, после чего избили его. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, двое мужчин сначала использовали перцовый баллончик, затем набросились на пострадавшего. Он громко кричал «помогите». Нападение пытались остановить прохожие, на видео можно услышать слова: «я ничего не делал», «вызывайте полицию».

На данный момент официальной информации о состоянии мужчины нет. Не сообщается и о причинах конфликта.

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