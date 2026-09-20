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Политика

Главный просчет Зеленского: что не так с новыми дронами для перехвата «Гераней»

Алексей Самохин
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Украинские дроны-перехватчики не способны эффективно противостоять российским реактивным беспилотникам «Герань-4» и «Герань-5». Об этом «Абзацу» заявил основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По словам эксперта, одна из главных проблем связана со скоростью новых российских беспилотников. Она достигает примерно 500 км/ч, поэтому оператору невозможно вручную наводить перехватчик на такую цель.

«Украина ничего не может противопоставить российским реактивным беспилотникам, уничтожающим инфраструктуру в тылу. Попытки заявить о перехватчиках — дезинформация, их нет на поле боя», — сказал Кондратьев.

Авиаэксперт считает, что для перехвата скоростных целей нужны алгоритмы искусственного интеллекта. По его словам, таких возможностей у украинской стороны пока нет.

Кондратьев отметил и высокую стоимость применения обычных средств ПВО против низколетящих беспилотников. При этом российские разработчики продолжат модернизировать свои аппараты, пока украинская сторона пытается довести собственные прототипы до серийного производства.

«От прототипа до серии пройдет много времени, за которое отечественные комплексы научатся совершать маневры уклонения», — объяснил специалист.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о разработке дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Кондратьев утверждает, что испытания таких систем оказались неудачными, а имеющиеся у Украины разработки пока не представлены на поле боя.

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