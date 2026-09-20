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Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Никита Рязанцев
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Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в Госдуму, украинские беспилотники попытались устроить массированную атаку на Москву.

Первые сообщения о налете дронов появились в 03:20. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин в районе шести утра, силы ПВО сбили уже 186 БПЛА.

«Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет», — написал он в «Максе».

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Кроме того, при падении обломков дрона была повреждена квартира в многоквартирном доме в Истре, заявила глава округа Татьяна Витушева.

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прилет и посадку самолетов.

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