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Новости России

«КП»: дочь спланировала убийство вдовы экс-дипломата и ее детей ради наследства

Никита Рязанцев
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Столичное управление СК передало в суд дело об убийстве вдовы советского дипломата Виктора Белецкого Риммы и двух ее сыновей 9 и 12 лет от другого брака. Детективам потребовалось более лет, чтобы восстановить картину жуткого преступления, пишет «КП».

По данным издания, обвиняемыми оказались общая дочь погибшей и дипломата Валерия Кузмина и ее муж Александр. Эта история началась в мае 2013 года, когда Белецкая и ее сыновья исчезли. Сначала обсуждались версии о побеге за границу, конфликте с бизнесменом и похищении.

«Но правда оказалась куда страшнее: женщину и детей убили прямо в квартире на Кутузовском, тела расчленили в ванной и вывезли в мешках в лес», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что предполагаемые злоумышленники подошли к делу с особой изощренностью. Так, Александр шесть месяцев тайно записывал разговоры с тещей, а потом смонтировал «голос» Риммы, чтобы позвонить ее отцу и создать видимость, будто его дочь жива. Кузмина же отвечала за то, чтобы включать телефоны у себя дома.

По версии следствия, мотивом убийства стал спор из-за наследства дипломата. После его смерти имущество поделили между вдовой и дочерью.

«Валерия считала, что достойна всего, и не раз пыталась отсудить у матери дом на Рублевке и счет в голландском банке», — указано в публикации.

Тела жертв до сих пор не найдены.

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