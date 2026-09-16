В Новосибирске умер налетчик по кличке Фантомас, не дождавшись суда

Грабитель из Новосибирска Максим Галыга, известный по кличке Фантомас, умер, не дождавшись суда, пишет «КП».

Подробности и причина смерти налетчика не приводятся. Прозвище он получил из-за силиконовой маски, за которой скрывал лицо во время ограблений.

«Для Новосибирска этот преступник, можно сказать, легендарный», — говорится в публикации.

Галыга осуществил девять нападений на банки и офисы микрозаймов. По данным издания, он тщательно изучал криминальную литературу и сначала грабил небольшие заведения, чтобы подготовиться к более масштабным преступлениям.

Фантомас старался не оставлять следов, и задержать его удалось почти случайно. После очередного налета на банк он уехал с места преступления на велосипеде и привлек внимание сотрудника уголовного розыска, который был в отпуске. Тот проследил за ним и вызвал помощь. Галыга не успел применить оружие, с которым почти никогда не расставался, добавили журналисты.