Садальский рассказал о последней встрече с актрисой Даниловой

Актер Станислав Садальский рассказал в беседе с «АиФ», что в последний раз виделся с актрисой Натальей Даниловой на 15-летии сериала «Место встречи изменить нельзя».

Заслуженная артистка России ушла из жизни 8 сентября после тяжелой болезни. Ей было 70 лет. Артистка сыграла роль младшего сержанта Варвары Синичкиной в легендарной киноленте Станислава Говорухина.

«Мы виделись с ней только на 15-летие картины «Место встречи изменить нельзя», мы с ней один танец станцевали и все. Больше мы с ней не общались. <…> Она держала оборону, мало с кем общалась», — пояснил Садальский.

Годовщину выхода сериала «Место встречи изменить нельзя» отмечали весной 1995 года в Киноцентре на Красной Пресне.

Фильмография Даниловой также включает такие известные картины, как «Маленькие трагедии», «Отцы и дети», «Татьянин день», «Там, где живет любовь», «Одна семья», «Условия контракта», «В созвездии Стрельца» и «Чума».

В последний раз зрители могли видеть актрису на экранах в 2019 году в фильме «Матрешка», после чего она пропала из публичного пространства.

По данным СМИ, в последние годы Данилова сознательно отказывалась от предложений о съемках, предпочитая жить в полном уединении.