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Новости России

Екатеринбурженка сбила самокатчика, выехав на желтый, но избежала наказания

Никита Рязанцев
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Следствие отказалось возбуждать уголовное дело против девушки-водителя, которая сбила самокатчика в Екатеринбурге, выехав на запрещающий сигнал светофора, пишет E1.RU.

Авария произошла летом прошлого года на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Военной. В тот день мужчина арендовал самокат и поехал домой. По словам Михаила, он увидел, что поток транспорта стал замедляться. Светофор для пешеходов при этом еще горел красным.

«Он уже выехал на середину дороги, когда увидел, что прямо на него несется Lada Granta. Девушка за рулем автомобиля решила проскочить перекресток», — говорится в публикации.

Мужчину от удара подбросило, затем он упал на асфальт. Пострадавший три дня провел в коме. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и носа, переломы нескольких ребер, разрыв легкого и другие травмы.

Водительница же возложила вину на самокатчика, которого не видела до последнего момента. По словам владельца Lada, она хотела успеть пересечь перекресток, для этого увеличила скорость до 65 километров в час.

Несмотря на тяжесть травм у самокатчика, полицейские не стали возбуждать уголовное дело. Несколько проведенных экспертиз оказались в пользу девушки. Так, выяснилось, что она выехала на перекресток не на мигающий зеленый, а на желтый. Между самокатчиком и водителем Lada было 44,1 метра, а тормозной путь автомобиля при полном нажатии на педаль тормоза составлял 50,3 метра. В данных условиях она не могла избежать столкновения, следовательно, не была виновна.

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