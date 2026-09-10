Военный эксперт объяснил маршрут и истинную цель атаки дронов на Махачкалу

После атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столицу Дагестана, в результате которой возникли возгорания на объектах морского порта и в здании Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы, военные аналитики дали оценку произошедшему. Врио главы региона Федор Щукин подтвердил, что пожары были оперативно ликвидированы, а профильные эксперты разъяснили тактику и возможные цели противника.

Как ранее сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин, системы ПВО успешно отразили атаку, однако падение обломков сбитых целей привело к локальным возгораниям. Благодаря слаженным действиям экстренных служб огонь был быстро потушен, жертв и пострадавших удалось избежать.

В комментарии изданию aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл технические детали полета беспилотников. По его словам, дроны не могли преодолеть горный рельеф, поэтому был выбран обходной маршрут.

«На Махачкалу запускали из южных регионов Украины. Над горами они не полетят, поэтому беспилотники прошли над морем, развернулись и ударили», — пояснил эксперт, отметив, что траектория полета пролегала над акваторией Черного и Каспийского морей.

Аналитик предполагает, что гражданская инфраструктура и культурные объекты не были конечной целью нападения. По мнению Василия Дандыкина, удар наносился по стратегически важным военным объектам, расположенным в регионе.