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Медицина

Врач назвала главные провокаторы осеннего гастрита и рассказала, как уберечь желудок

Анастасия Мериакри
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Осень традиционно считается периодом обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности гастрита. Заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог Рязанской больницы №4 Наталия Судакова рассказала, с чем связана сезонность этого недуга и как уберечь здоровье в холодное время года.

По словам эксперта, обострение гастрита осенью провоцирует комплекс факторов, связанных с изменением образа жизни.

Во-первых, меняется рацион. На столах появляется больше солений, острой, жареной и жирной пищи. Кроме того, с окончанием отпусков и началом активного учебного и рабочего сезона у людей остается меньше времени на готовку, что ведет к злоупотреблению фастфудом.

Во-вторых, сокращение светового дня и похолодание снижают физическую активность. Чтобы компенсировать нехватку энергии, люди часто начинают переедать, что создает серьезную нагрузку на пищеварительную систему.

В-третьих, осенний сезон простуд и ОРВИ вынуждает принимать лекарственные препараты. Антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства агрессивно воздействуют на слизистую оболочку желудка, создавая благоприятную почву для воспаления.

Наконец, важную роль играет психоэмоциональное состояние. Осенняя хандра, стресс и негативные эмоции напрямую влияют на работу ЖКТ, усиливая воспалительные процессы.

Чтобы избежать обострения гастрита, Наталия Судакова рекомендует придерживаться четырех ключевых правил:

  1. Сбалансированное питание. Включайте в рацион крупы, овощи, фрукты, нежирное мясо, рыбу и молочные продукты. Следует избегать жестких монодиет, тяжелой пищи и свести к минимуму употребление сахара.
  2. Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь пагубно влияют на состояние ЖКТ, вызывая прямое раздражение слизистой оболочки желудка.
  3. Контроль стресса и сон. Старайтесь снижать уровень нервного напряжения и обеспечивать себе полноценный ночной отдых.
  4. Сохранение физической активности. Движение — мощный инструмент профилактики заболеваний ЖКТ. Не обязательно становиться профессиональным спортсменом: ежедневные прогулки, зарядка, танцы или плавание отлично поддержат организм.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта и пережить осенний сезон без обострений хронических заболеваний.

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