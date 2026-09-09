В Рязани врачи спасли 7-летнюю девочку, проглотившую монету во время игры

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы имени Н.В. Дмитриевой оказали своевременную помощь юной пациентке, проглотившей инородный предмет во время игры. Благодаря оперативным действиям медиков ребенок не пострадал.

По словам специалистов, 7-летняя девочка проглотила двухрублевую монету, которая застряла в верхней части пищевода. Врачи отмечают, что именно этот участок является физиологически узким, поэтому монеты и другие мелкие предметы чаще всего задерживаются там, не проходя дальше в желудок.

Для решения проблемы хирурги детского отделения провели процедуру гастроскопии. С помощью специального эндоскопического оборудования, предназначенного для безопасного извлечения инородных тел, медики аккуратно достали монету. Процедура прошла успешно, без осложнений, и спустя короткое время девочка была выписана домой. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Медики используют этот случай, чтобы еще раз напомнить взрослым о правилах безопасности. Мелкие предметы — монеты, батарейки, пуговицы, бусины и детали конструкторов — не должны находиться в зоне досягаемости детей.

Хотя статистика показывает, что чаще всего подобные инциденты случаются с малышами до трех лет, данный случай наглядно демонстрирует: во время увлеченной игры проглотить инородный предмет может ребенок абсолютно любого возраста.

Специалисты подчеркивают: при малейшем подозрении на то, что ребенок проглотил инородное тело, единственно верное решение — немедленно обратиться в больницу.