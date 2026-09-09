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Медицина

В Рязани врачи спасли 7-летнюю девочку, проглотившую монету во время игры

Анастасия Мериакри
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Врачи Рязанской областной детской клинической больницы имени Н.В. Дмитриевой оказали своевременную помощь юной пациентке, проглотившей инородный предмет во время игры. Благодаря оперативным действиям медиков ребенок не пострадал.

По словам специалистов, 7-летняя девочка проглотила двухрублевую монету, которая застряла в верхней части пищевода. Врачи отмечают, что именно этот участок является физиологически узким, поэтому монеты и другие мелкие предметы чаще всего задерживаются там, не проходя дальше в желудок.

Для решения проблемы хирурги детского отделения провели процедуру гастроскопии. С помощью специального эндоскопического оборудования, предназначенного для безопасного извлечения инородных тел, медики аккуратно достали монету. Процедура прошла успешно, без осложнений, и спустя короткое время девочка была выписана домой. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Медики используют этот случай, чтобы еще раз напомнить взрослым о правилах безопасности. Мелкие предметы — монеты, батарейки, пуговицы, бусины и детали конструкторов — не должны находиться в зоне досягаемости детей.

Хотя статистика показывает, что чаще всего подобные инциденты случаются с малышами до трех лет, данный случай наглядно демонстрирует: во время увлеченной игры проглотить инородный предмет может ребенок абсолютно любого возраста.

Специалисты подчеркивают: при малейшем подозрении на то, что ребенок проглотил инородное тело, единственно верное решение — немедленно обратиться в больницу.

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