Гибель альпинистов в ущелье Безенги стала самой массовой в России за последние 25 лет

Сход снежно-ледового обвала в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, унесший жизни альпинистов, стал самым крупным по числу жертв происшествием в горной местности РФ за четверть века. К такому выводу пришли аналитики ТАСС.

По состоянию на 18:00 8 сентября 2026 года поисково-спасательные работы в ущелье были временно приостановлены из-за резкого ухудшения погодных условий. На подножье горы Мижирги с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России доставлена дополнительная группа спасателей. Общая численность группировки на месте ЧП составляет 41 человека.

К настоящему моменту с помощью авиации эвакуированы 12 тел погибших. Они доставлены в альплагерь «Безенги», где переданы следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Возобновление активных поисков пропавших без вести планируется с наступлением светлого времени суток 9 сентября.

Как ранее сообщалось, 6 сентября лавина накрыла большую группу альпинистов, состоявшую из 33 человек. По уточненным данным, 11 человек погибли на месте, еще одно тело было обнаружено 8 сентября. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, 10 участникам группы удалось самостоятельно выбраться из-под завалов или уйти от лавины. Судьба пятерых альпинистов до сих пор остается неизвестной.

Согласно подсчетам ТАСС, с учетом трагедии 6 сентября 2026 года, в современной истории России зафиксировано всего четыре случая массовой гибели людей в горной местности: