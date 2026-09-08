Фото: МЧС Кабардино-Балкарии
Новости России

Гибель альпинистов в ущелье Безенги стала самой массовой в России за последние 25 лет

Анастасия Мериакри
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Сход снежно-ледового обвала в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, унесший жизни альпинистов, стал самым крупным по числу жертв происшествием в горной местности РФ за четверть века. К такому выводу пришли аналитики ТАСС.

По состоянию на 18:00 8 сентября 2026 года поисково-спасательные работы в ущелье были временно приостановлены из-за резкого ухудшения погодных условий. На подножье горы Мижирги с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России доставлена дополнительная группа спасателей. Общая численность группировки на месте ЧП составляет 41 человека.

К настоящему моменту с помощью авиации эвакуированы 12 тел погибших. Они доставлены в альплагерь «Безенги», где переданы следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Возобновление активных поисков пропавших без вести планируется с наступлением светлого времени суток 9 сентября.

Как ранее сообщалось, 6 сентября лавина накрыла большую группу альпинистов, состоявшую из 33 человек. По уточненным данным, 11 человек погибли на месте, еще одно тело было обнаружено 8 сентября. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, 10 участникам группы удалось самостоятельно выбраться из-под завалов или уйти от лавины. Судьба пятерых альпинистов до сих пор остается неизвестной.

Согласно подсчетам ТАСС, с учетом трагедии 6 сентября 2026 года, в современной истории России зафиксировано всего четыре случая массовой гибели людей в горной местности:

  • 20 сентября 2002 года, Кармадонское ущелье (Северная Осетия). Крупнейшая катастрофа такого рода в истории РФ. Сход ледника полностью уничтожил поселок Нижний Кармадон и лагерь съемочной группы фильма «Связный». Погибли не менее 125 человек, включая режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего.
  • 9 мая 2006 года, гора Эльбрус (Кабардино-Балкария). Крупнейшее ЧП в истории современных восхождений на Эльбрус. В условиях экстремальной пурги и температуры до -50°C 11 альпинистов из России и Украины, участвовавших в восхождении ко Дню Победы, погибли от переохлаждения, приняв решение переждать непогоду в снегу. Выжил только один участник группы.
  • 10 апреля 2010 года, перевал Дукук (Камчатка). Снежная лавина накрыла вертолет Ми-8Т, ожидавший у подножия горы туристов-лыжников. Погибли 10 человек: второй пилот, бортмеханик и 8 туристов (пятеро из них были гражданами Германии).

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