Путин присвоил звание Героя Труда председателю совета директоров «Газпрома»

Президент России Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что звание присвоено артисту и композитору за заслуги в сфере искусства.

Отдельным указом президент наградил телеведущую Арину Шарапову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Награду ей вручили за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, а также многолетнюю добросовестную работу.

Ещё одним указом Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову.

В документе отмечается его вклад в развитие газовой отрасли и многолетнюю работу. Звание Героя Труда Зубков получил за особые заслуги перед государством.