Спецпосланники президента США Дональда Трампа могут предложить Кремлю расширить сотрудничество российских и американских спецслужб. Об этом NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, Вашингтон также заинтересован в восстановлении отношений с Москвой и поиске совместных решений для завершения украинского конфликта.

Самонкин считает, что контакты российских и американских спецслужб в сфере безопасности сохранялись даже в период ухудшения отношений между странами. При Трампе Вашингтон, по его оценке, может попытаться вернуть прежние каналы взаимодействия.

«Контакты между спецслужбами России и США по линии безопасности сохранялись всегда», — заявил эксперт.

Возможный мирный план США, как предположил Самонкин, может включать не только вопросы Украины. Речь может идти о совместных космических проектах, противодействии различным угрозам и других направлениях, которые напрямую не связаны с геополитическим противостоянием.

Отдельное место в таких переговорах, по мнению эксперта, может занять взаимодействие разведок. Самонкин допустил усиление кооперации российских и американских спецслужб в вопросах безопасности и обсуждение сфер влияния двух стран.

Эксперт считает, что Трамп таким образом может подключить к поиску решений людей с опытом работы в сфере национальной безопасности и аналитики.

«Многие советники и люди, которые имеют квалификацию аналитиков, которые работают в органах государственной безопасности обеих стран, обладают наиболее широким комплексом знаний и мер», — сказал Самонкин.

Речь идёт о предположении эксперта о возможных предложениях американской стороны. Официальных заявлений Вашингтона или Кремля о подготовке соглашения между российскими и американскими спецслужбами на данный момент нет.