Посещаемость торговых центров в России продолжит снижаться и к концу 2026 года может упасть в среднем на 10% или больше. Такой прогноз НСН озвучил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Данных по Рязани в статье нет.

По данным Focus Technologies, на неделе с 24 по 30 августа трафик московских торговых центров снизился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России в целом и в Санкт-Петербурге падение оказалось меньше, около 1,8%.

При этом подготовка к 1 сентября временно привлекла больше покупателей. За неделю, по сравнению с предыдущими периодами августа 2026, посещаемость московских ТЦ выросла на 6,4%, в Петербурге на 3,9%, по стране в целом на 5,2%.

Наиболее заметный прирост зафиксировали в крупнейших московских комплексах, на 11,4% за неделю. Впрочем, при сравнении с прошлым годом показатель там оказался ниже на 3,5%.

«В целом посещаемость торговых центров сейчас падает во всех регионах, магазины закрываются, а люди начинают экономить максимально», — заявил Шакиров.

По его прогнозу, до конца года в торговых центрах могут закрыться более тысячи магазинов разных форматов. Эксперт связывает ситуацию с ростом онлайн-заказов и налоговой нагрузкой.

При этом отдельные сети показывают противоположную динамику. Представитель RMixed сообщил о двузначном росте посещаемости магазинов в конце августа год к году. Президент Baon Илья Ярошенко рассказал, что в августе трафик его магазинов увеличился на 25%.

Рост числа посетителей пока не означает увеличения расходов. По данным «Сбер Индекса», в августе траты россиян на одежду, обувь и аксессуары сократились на 1,7% год к году. Расходы на канцтовары упали на 11%, на электронику, на 16,3%.

Шакиров считает, что торговые центры постепенно будут менять формат. По его словам, владельцы всё чаще делают ставку на спорт и развлечения, однако эти направления приносят меньше арендного дохода.