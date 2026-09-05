Изображение от Freepik
Экономика и бизнес

Торговые центры в России могут потерять 10% посетителей к концу года

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Посещаемость торговых центров в России продолжит снижаться и к концу 2026 года может упасть в среднем на 10% или больше. Такой прогноз НСН озвучил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Данных по Рязани в статье нет. 

По данным Focus Technologies, на неделе с 24 по 30 августа трафик московских торговых центров снизился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России в целом и в Санкт-Петербурге падение оказалось меньше, около 1,8%.

При этом подготовка к 1 сентября временно привлекла больше покупателей. За неделю, по сравнению с предыдущими периодами августа 2026,  посещаемость московских ТЦ выросла на 6,4%, в Петербурге на 3,9%, по стране в целом на 5,2%. 

Наиболее заметный прирост зафиксировали в крупнейших московских комплексах, на 11,4% за неделю. Впрочем, при сравнении с прошлым годом показатель там оказался ниже на 3,5%.

«В целом посещаемость торговых центров сейчас падает во всех регионах, магазины закрываются, а люди начинают экономить максимально», — заявил Шакиров.

По его прогнозу, до конца года в торговых центрах могут закрыться более тысячи магазинов разных форматов. Эксперт связывает ситуацию с ростом онлайн-заказов и налоговой нагрузкой.

При этом отдельные сети показывают противоположную динамику. Представитель RMixed сообщил о двузначном росте посещаемости магазинов в конце августа год к году. Президент Baon Илья Ярошенко рассказал, что в августе трафик его магазинов увеличился на 25%.

Рост числа посетителей пока не означает увеличения расходов. По данным «Сбер Индекса», в августе траты россиян на одежду, обувь и аксессуары сократились на 1,7% год к году. Расходы на канцтовары упали на 11%, на электронику, на 16,3%.

Шакиров считает, что торговые центры постепенно будут менять формат. По его словам, владельцы всё чаще делают ставку на спорт и развлечения, однако эти направления приносят меньше арендного дохода.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Mash: отца экс-главкома ВСУ Сырского собираются подключить к ИВЛ
Следующая статья
В Рязани продолжают реконструкцию электросетей в Кальном

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

НТВ назвал участников третьего сезона шоу «ВИА Суперстар!»

Dschinghis Khan станет первым иностранным участником за всю историю проекта. Музыканты признались, что уже смотрели предыдущие выпуски и к моменту приглашения успели стать поклонниками шоу.
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Происшествия

В Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи

Поздно вечером в четверг, 3 сентября, в Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи на улице Каширина. Об этом «7 инфо» сообщили очевидцы. 
Темы
Происшествия

В Рязанской области за сутки произошло четыре пожара

Возгорания зафиксировали в Рязани, Ряжске, Сасовском муниципальном округе и Шиловском районе.
Общество

В Рязани продолжают реконструкцию электросетей в Кальном

В Кальном продолжается реконструкция электросетей. Специалисты РГРЭС прокладывают кабель...
Новости России

Mash: отца экс-главкома ВСУ Сырского собираются подключить к ИВЛ

У мужчины усилилась одышка и появился кашель. Во время одной из процедур у него пошла кровь.
Транспорт и дороги

В Рязанской области завершили расследование дела о ДТП с двумя погибшими

По версии следствия, водитель перевозил иностранных граждан к границе с Казахстаном. В момент аварии он ехал по трассе со скоростью около 70 км/ч.
Новости кино и ТВ

Умер один из основоположников каратэ в СССР Тадеуш Касьянов

Касьянов много лет развивал отечественное каратэ и воспитал несколько поколений спортсменов. Он был мастером боевых искусств, наставником и постановщиком сцен в культовом советском фильме «Пираты XX века».
Общество

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к непогоде 5 сентября

К возможным авариям подготовили 68 бригад. В них входят 229 энергетиков, для работы задействуют 131 единицу спецтехники.
Общество

Сбер выпустил молодежную карту с автографом Вани Дмитриенко

Дмитриенко лично участвовал в создании дизайнов. Один из вариантов карты с его автографом и рукописной цитатой появился в сниппете будущего клипа.
Интересное

Астрологи молчат об этих датах сентября — а зря, предупреждает Глоба

Знаете, что общего между вашим шкафом после лета и сентябрём этого года? И то, и другое требует немедленной ревизии. Астрологи в один голос твердят: спокойная осень — это миф, придуманный теми, кто ни разу не сверялся со звёздами.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье