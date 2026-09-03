Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте
Экономика и бизнес

Рязанская область представила передовые практики цифровой трансформации на Восточном экономическом форуме

Анастасия Мериакри
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Делегация Рязанской области во главе с заместителем Председателя регионального правительства Юлией Шваковой принимает активное участие в деловой программе Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие, организованное Фондом «Росконгресс» при поддержке Правительства РФ, включает более 100 панельных сессий, а также профильные форумы креативных индустрий, МСП и конференцию АТЭС по высшему образованию.

В ходе форума рязанская делегация представила успешный опыт региона по внедрению современных цифровых технологий в регуляторную среду и государственное управление.

Выступая на тематической сессии, Юлия Швакова подчеркнула, что цифровая трансформация является реальным инструментом повышения качества жизни.

«Цифровые технологии позволяют упростить выдачу разрешений, сделать этот процесс прозрачным, превентивным и менее затратным для граждан, бизнеса и бюджета региона», — отметила зампред правительства.

Ключевым элементом этой работы стало использование федерального портала ГИС ТОР КНД (государственная информационная система в сфере контрольно-надзорной деятельности). Это позволило эффективно организовать лицензирование и досудебное урегулирование, а также повысить долю профилактических мер до 85% от общего числа надзорных мероприятий.

Регион активно внедряет типовые облачные решения на платформе «ГосТех». На данный момент они уже применяются в сферах торговли, ветеринарии и управления захоронениями. В планах — расширение на сферы рекламы, культуры, спорта, опеки, архитектуры, городского хозяйства и образования.

Отдельным достижением стала запуск новой региональной ГИС «Имущество». Этот портал служит централизованной базой данных, автоматизирует рутинные операции и ускоряет документооборот. Благодаря системе граждане могут получать услуги в сфере земельно-имущественных отношений онлайн и в более короткие сроки. До конца 2026 года Минимущество Рязанской области планирует интегрировать в свою работу пространственные данные из Национальной системы пространственных данных.

Особое внимание на форуме привлек опыт Рязанской области по применению беспилотных авиационных систем (БАС) для контроля за соблюдением земельного законодательства. Регион вошел в число лидеров по практическому применению этой технологии еще в 2024 году.

Результаты оказались впечатляющими: время осмотра объектов сократилось в 2–4 раза, период проведения проверок увеличился на 2–3 месяца, а также была внедрена фото- и видеофиксация труднодоступных территорий. Начав с одного района, регион сейчас тиражирует этот опыт на всю область. В прошлом году данная практика была признана одной из лучших Центром стратегических разработок при Минэкономразвития России.

Юлия Швакова также отметила успехи в снижении объема отчетности для государственных и муниципальных органов. По поручению губернатора Павла Малкова, с прошлого года в регионе проводится масштабная оптимизация: количество необходимых к сбору показателей уже существенно сокращено.

Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте

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