Фото: прокуратура Рязанской области
Общество

Прокуратура Ухоловского района вынесла предостережения из-за срыва сроков капремонта девяти домов

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Ухоловского района выявила критическое отставание от графика в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Надзорное ведомство уже приняло меры реагирования для предотвращения срыва сроков сдачи объектов.

Согласно утвержденному плану на 2026 год, в муниципальном округе планировалось провести комплексное обновление девяти многоквартирных зданий. Программа включала в себя ремонт фасадов, укрепление фундаментов и модернизацию внутридомовых электросетей.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что фактическое положение дел не соответствует заявленным темпам. Работы по капитальному ремонту общего имущества, включая критически важные системы отопления, выполнены лишь на 40%.

Ситуация осложняется жесткими дедлайнами: по утвержденному графику все объекты должны быть полностью сданы в эксплуатацию уже к 10 сентября 2026 года. В связи с угрозой срыва сроков прокурор района объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения закона руководству регионального Фонда капитального ремонта, а также непосредственно подрядной организации, выполняющей работы.

Надзорное ведомство взяло ситуацию на особый контроль и продолжит мониторинг исполнения региональной программы до полного и качественного завершения всех заявленных мероприятий.

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