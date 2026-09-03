Рабочий погиб под завалами зерна на ферме в Саратовской области

Следственные органы СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту трагической гибели мужчины на территории крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) в городе Аткарске. Инцидент произошел непосредственно во время производственных работ.

По версии следствия, 3 сентября 2026 года на территории фермерского хозяйства проводились работы по разгрузке автомобиля. В процессе произошло внезапное обрушение зерновой массы. Работник, находившийся в зоне проведения работ, оказался под завалами. Спасти мужчину не удалось: от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Действиям ответственных лиц дана правовая оценка: уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На месте трагедии уже проведен тщательный осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых действий, направленных на сбор доказательственной базы. Главная задача на данном этапе — установить конкретное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на данном предприятии.