Пользователи по всему миру столкнулись с массовыми сбоями в работе ChatGPT

Пользователи ChatGPT столкнулись с масштабными техническими неполадками. О массовом характере проблемы свидетельствуют данные независимого сервиса мониторинга сбоев Downdetector.

За последний час о проблемах с доступом к сервису сообщили более 3000 человек. По состоянию на 18:30 структура жалоб распределилась следующим образом:

28% пользователей сообщили о полном сбое сервиса (невозможность отправки запросов или получения ответов).

22% столкнулись с неполадками в системе оповещений и уведомлений.

20% указали на ошибки при загрузке и работе веб-сайта.

19% испытывают трудности с авторизацией и доступом к личному кабинету.

6% жалуются на некорректную работу или вылеты мобильного приложения.

Сообщения о нарушениях в работе сервиса поступают из разных стран мира. В числе наиболее затронутых регионов оказались США, Великобритания и Казахстан. Проблемы наблюдаются и в России: на Москву пришлось 4% от всех обращений о сбоях за последний час, на Санкт-Петербург – 3%.