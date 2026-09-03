Тренер из Касимова Елена Иванова удостоена Почетной грамоты Президента России

В соответствии с распоряжением Президента РФ № 316-рп от 24 августа 2026 года, Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена тренер-преподаватель ГАУ ДО РО «СШОР «Лидер» Елена Васильевна Иванова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Елена Иванова начала свой профессиональный путь в 1966 году в качестве тренера Касимовской детской спортивной школы. За более чем 55-летний стаж самоотверженной работы она прошла путь до звания заслуженного тренера России и специалиста высшей квалификационной категории. Начиная с 1996 года, она стабильно входит в десятку лучших тренеров региона по итогам областных смотров-конкурсов и неоднократно удостаивалась звания «Лучший тренер».

Главная гордость Елены Ивановой – это ее воспитанники. За годы своей деятельности она подготовила целое поколение выдающихся спортсменов: 2 заслуженных мастера спорта, 5 мастеров спорта международного класса, 40 мастеров спорта, более 500 кандидатов в мастера спорта России.

Сегодня под ее чутким руководством продолжает тренироваться гордость рязанского спорта – заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, шестикратный чемпион мира и финалист Олимпийских игр в Париже-2024 Захар Петров.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает глубокую признательность Елене Васильевне за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта. Ведомство поздравляет тренера с высокой государственной наградой, желая ей крепкого здоровья, процветания и новых профессиональных успехов.