Фото: министерство спорта Рязанской области
Новости Касимова

Тренер из Касимова Елена Иванова удостоена Почетной грамоты Президента России

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В соответствии с распоряжением Президента РФ № 316-рп от 24 августа 2026 года, Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена тренер-преподаватель ГАУ ДО РО «СШОР «Лидер» Елена Васильевна Иванова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Елена Иванова начала свой профессиональный путь в 1966 году в качестве тренера Касимовской детской спортивной школы. За более чем 55-летний стаж самоотверженной работы она прошла путь до звания заслуженного тренера России и специалиста высшей квалификационной категории. Начиная с 1996 года, она стабильно входит в десятку лучших тренеров региона по итогам областных смотров-конкурсов и неоднократно удостаивалась звания «Лучший тренер».

Главная гордость Елены Ивановой – это ее воспитанники. За годы своей деятельности она подготовила целое поколение выдающихся спортсменов: 2 заслуженных мастера спорта, 5 мастеров спорта международного класса, 40 мастеров спорта, более 500 кандидатов в мастера спорта России.

Сегодня под ее чутким руководством продолжает тренироваться гордость рязанского спорта – заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, шестикратный чемпион мира и финалист Олимпийских игр в Париже-2024 Захар Петров.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает глубокую признательность Елене Васильевне за неоценимый вклад в развитие отечественного спорта. Ведомство поздравляет тренера с высокой государственной наградой, желая ей крепкого здоровья, процветания и новых профессиональных успехов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Татьяна Панфилова обсудила с жителями Ворошиловки вопросы благоустройства и ремонта инфраструктуры
Следующая статья
Тела убитых медведем женщин нашли прикопанными в 40 метрах друг от друга

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Происшествия

Пять беспилотников сбили над Рязанской областью днем 4 сентября

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Рязанской областью в дневное время 4 сентября.
Интересное

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

В суббота, 5 сентября, звезды рекомендуют довериться интуиции, навести порядок в делах и не бояться принимать важные решения в личной жизни.
Общество

Павел Малков анонсировал масштабное обновление улицы Есенина

В ходе инспекции губернатор также посетил территорию Дворца Первых. Главным событием минувших выходных стал долгожданный запуск фонтана, который не функционировал почти 40 лет.
Политика

Депутат Госдумы рассказал, кто мог атаковать здание СБУ в центре Киева

Член комитета по обороне Андрей Колесник выдвинул две основные версии произошедшего: от показательного возмездия со стороны российских специалистов до обострения внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами.
Спорт

«Гермес» и «Витязь» сразятся за Кубок Рязанской области по футболу 6 сентября

Уже в предстоящие выходные болельщики узнают имя нового обладателя Кубка региона. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе «Рязань-Арена».
Экология, природа, животные

В пруду «Серая шейка» в Рязани массово гибнет рыба

В Рязани началась проверка информации о массовой гибели рыбы в пруду «Серая шейка». Поводом для вмешательства профильных служб стали публикации в социальных сетях, в которых горожане сообщили о мертвой рыбе на поверхности водоема.
Власть и политика

Борис Ясинский обсудил на личном приеме вопросы ЖКХ и благоустройства

Основной темой встречи стали насущные проблемы горожан, среди которых лидировали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и комплексного благоустройства городских территорий.
Общество

Власти Рязани объяснили, когда начнется разбор подъездов дома на улице Новоселова, пострадавших от БПЛА

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию вокруг многоквартирного дома № 42 по улице Новоселова, который получил повреждения в результате атаки беспилотника 15 мая.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье