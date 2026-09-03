В Рязанской области ужесточили правила выплаты компенсаций пострадавшим от терактов

Правительство Рязанской области утвердило постановление, вносящее изменения в порядок предоставления компенсационных выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате террористических актов. Документ уточняет и делает более строгими ранее действовавшие нормы.

Одним из ключевых нововведений стало ужесточение критериев для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь претендовать на финансовую поддержку из регионального бюджета могут только те компании и ИП, которые официально зарегистрированы и состоят на налоговом учете непосредственно на территории Рязанской области.

Для граждан-заявителей в документе теперь четко прописано, что компенсационные выплаты производятся строго однократно. Кроме того, расширен пакет необходимых документов: чтобы избежать задержек и ошибок при проверке, пострадавшие обязаны предоставлять копию всех страниц своего паспорта.

Власти также расширили перечень оснований для отказа в назначении выплаты. В частности, в компенсации будет отказано, если сведения о праве собственности на недвижимое имущество, указанные заявителем, не совпадают с актуальными данными, содержащимися в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Скорректированы формы заявлений для бизнеса, требования к регистрации и налоговому учету.