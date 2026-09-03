Стала известна причина смерти актера из фильмов «Оно» и «Один дома-2» Тима Карри

Стала известна точная причина смерти британского актера Тима Карри, подарившего миру одни из самых запоминающихся образов в истории кино. Как сообщает издание Life.ru со ссылкой на Daily Mail, артист скончался от рака почки и ишемической болезни сердца.

Карри боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году он перенес тяжелый инсульт, после которого был вынужден передвигаться в инвалидном кресле и практически полностью отошел от публичной жизни. Последний раз поклонники видели актера весной этого года: его помощник вывез его на непродолжительную прогулку. На опубликованных тогда кадрах артист выглядел заметно ослабленным.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в Уоррингтоне (графство Чешир, Великобритания). Он получил образование в престижных Кембриджском и Бирмингемском университетах. Его путь в индустрии развлечений начался еще в 1960-х годах, и за десятилетия карьеры его впечатляющая фильмография превысила 200 проектов.

Мировую любовь и признание Карри принесли его яркие, харизматичные и часто эксцентричные роли. Широкой аудитории он запомнился как хитрый, но обаятельный управляющий отелем мистер Гектор в культовой комедии «Один дома-2», а также как незабываемый доктор Фрэнк-эн-Фертер в музыкальной комедии «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Особое место в истории жанра хоррор занимает его воплощение клоуна Пеннивайза в мини-сериале «Оно» 1990 года, которое до сих пор считается эталонным.

Помимо актерского мастерства, Тим Карри успешно реализовал себя как рок-музыкант. Он также был невероятно востребованным мастером дубляжа, подарив свой уникальный, узнаваемый голос множеству персонажей в анимационных фильмах и популярных компьютерных играх.