Фото: Тим Карри в фильме «Один дома»
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актера из фильмов «Оно» и «Один дома-2» Тима Карри

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Стала известна точная причина смерти британского актера Тима Карри, подарившего миру одни из самых запоминающихся образов в истории кино. Как сообщает издание Life.ru со ссылкой на Daily Mail, артист скончался от рака почки и ишемической болезни сердца.

Карри боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году он перенес тяжелый инсульт, после которого был вынужден передвигаться в инвалидном кресле и практически полностью отошел от публичной жизни. Последний раз поклонники видели актера весной этого года: его помощник вывез его на непродолжительную прогулку. На опубликованных тогда кадрах артист выглядел заметно ослабленным.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в Уоррингтоне (графство Чешир, Великобритания). Он получил образование в престижных Кембриджском и Бирмингемском университетах. Его путь в индустрии развлечений начался еще в 1960-х годах, и за десятилетия карьеры его впечатляющая фильмография превысила 200 проектов.

Мировую любовь и признание Карри принесли его яркие, харизматичные и часто эксцентричные роли. Широкой аудитории он запомнился как хитрый, но обаятельный управляющий отелем мистер Гектор в культовой комедии «Один дома-2», а также как незабываемый доктор Фрэнк-эн-Фертер в музыкальной комедии «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Особое место в истории жанра хоррор занимает его воплощение клоуна Пеннивайза в мини-сериале «Оно» 1990 года, которое до сих пор считается эталонным.

Помимо актерского мастерства, Тим Карри успешно реализовал себя как рок-музыкант. Он также был невероятно востребованным мастером дубляжа, подарив свой уникальный, узнаваемый голос множеству персонажей в анимационных фильмах и популярных компьютерных играх.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области ужесточили правила выплаты компенсаций пострадавшим от терактов
Следующая статья
В Рязанской области начала работу горячая линия по защите избирательных прав граждан

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Происшествия

Пять беспилотников сбили над Рязанской областью днем 4 сентября

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Рязанской областью в дневное время 4 сентября.
Интересное

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

В суббота, 5 сентября, звезды рекомендуют довериться интуиции, навести порядок в делах и не бояться принимать важные решения в личной жизни.
Общество

Павел Малков анонсировал масштабное обновление улицы Есенина

В ходе инспекции губернатор также посетил территорию Дворца Первых. Главным событием минувших выходных стал долгожданный запуск фонтана, который не функционировал почти 40 лет.
Политика

Депутат Госдумы рассказал, кто мог атаковать здание СБУ в центре Киева

Член комитета по обороне Андрей Колесник выдвинул две основные версии произошедшего: от показательного возмездия со стороны российских специалистов до обострения внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами.
Спорт

«Гермес» и «Витязь» сразятся за Кубок Рязанской области по футболу 6 сентября

Уже в предстоящие выходные болельщики узнают имя нового обладателя Кубка региона. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе «Рязань-Арена».
Экология, природа, животные

В пруду «Серая шейка» в Рязани массово гибнет рыба

В Рязани началась проверка информации о массовой гибели рыбы в пруду «Серая шейка». Поводом для вмешательства профильных служб стали публикации в социальных сетях, в которых горожане сообщили о мертвой рыбе на поверхности водоема.
Власть и политика

Борис Ясинский обсудил на личном приеме вопросы ЖКХ и благоустройства

Основной темой встречи стали насущные проблемы горожан, среди которых лидировали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и комплексного благоустройства городских территорий.
Общество

Власти Рязани объяснили, когда начнется разбор подъездов дома на улице Новоселова, пострадавших от БПЛА

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию вокруг многоквартирного дома № 42 по улице Новоселова, который получил повреждения в результате атаки беспилотника 15 мая.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье