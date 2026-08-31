Стартовали съемки детектива «Одна и без оружия» с Александрой Никифоровой

В Санкт-Петербурге приступили к съемкам многосерийного детектива «Одна и без оружия» (16+). О старте проекта рассказала пресс-служба телеканала «Россия».

Актерский состав собрался звездный. Александра Никифорова сыграет главную роль, ей составят компанию Даниил Страхов, Евгений Славский, Иван Батарев, Никита Касьяненко, Алексей Ведерников и Тимур Хайруллин. Зрители смогут увидеть проект сразу на двух площадках: сначала пройдет онлайн-премьера на платформе СМОТРИМ, затем сериал покажут по телевидению на канале «Россия».

Следователь с необычным методом

Героиня Никифоровой, Ольга Зуева, — не типичный киношный сыщик. Улики она собирает не по учебнику, а буквально считывает пространство вокруг себя. Сдвинутое ведро, свежий срез на ветке, подозрительно чистый нож в руках пьяного подозреваемого — именно такие мелочи становятся ключом к разгадке самых запутанных дел.

Но дар, который делает Ольгу лучшей в профессии, бьет по личной жизни. Муж Андрей, которого играет Евгений Славский, уходит к другой женщине. Причина проста: та не одержима порядком и не пропадает на ночных дежурствах.

Пёс, перевернувший жизнь

Именно в этот непростой момент в жизни героини появляется пес. Лабрадора по кличке Майор сбили на трассе, а после гибели хозяина-участкового дети попросту выбросили животное на улицу. Ольга берется его выхаживать, но взять к себе поначалу не решается: пес рвет полотенца, таскает еду и воет всякий раз, стоит хозяйке уйти на работу.

Постепенно «исчадие ада» превращается в настоящего напарника. Такими же родными людьми для Ольги становятся коллеги: капитан Астахов, капитан Липницкий и эксперт Юдина. А вскоре у отдела появляется новый руководитель — полковник Грибов в исполнении Даниила Страхова, отношения с которым обещают развиваться от конфликтов к чему-то большему.

Сама Александра Никифорова признается: ее героиня — перфекционистка и профессионал с лучшими показателями в отделе. Но развод заставляет Ольгу столкнуться с собственной неприспособленностью к обычной жизни, а внезапно появившийся пес добавляет к внутреннему хаосу вполне реальный бытовой беспорядок. По словам актрисы, героине предстоит пройти долгий путь и заново открыть себя настоящую.

Фото: телеканал «Россия».