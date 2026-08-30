Фото: freepik.com
Погода

Погода в Рязани сменится похолоданием в первый день осени

Олеся Чугунова
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31 августа в регионе сохранится летняя погода. Температура воздуха достигнет +22 градусов, однако солнечных лучей жителям не увидеть — небо затянет облачностью. Ветер южный, слабый — его порывы не превысят 2,8 метра в секунду. Атмосферное давление составляет 754 миллиметра ртутного столба.

Световой день продлится 13 часов 56 минут: солнце взойдёт в 5:23 утра и покинет горизонт в 19:19.

А вот уже 1 сентября погода начнёт меняться. По данным метеорологов, в ночные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов. Ветер ослабнет до 1,5 м/с, а барометры покажут 752 мм рт. ст. Днём воздух прогреется до +22, однако к вечеру похолодает до +13 градусов.

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