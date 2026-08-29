Рязанский гастрофестиваль на Лыбедском бульваре собрал 20 ремесленников

На Лыбедском бульваре в честь Дня города развернулся гастрономический праздник, который уже называют одной из центральных точек городской программы. Фестиваль объединил кулинарное наследие региона и ручную работу местных мастеров.

Свою продукцию представляют 20 рязанских ремесленников, а попробовать угощения можно в 5 фуд-траках и 6 заведениях общепита. Главным хитом дня стала акция от ведущих шеф-поваров Рязани — на огромной сковороде приготовили и бесплатно раздали 3 тысячи порций картофеля с грибами и сметаной.

Для гостей также работают мастер-классы: желающие учатся готовить пасту, осваивают карвинг, расписывают картины пряностями и украшают имбирные пряники. Фестиваль не только знакомит с локальными продуктами, но и поддерживает производителей, создавая уютную семейную атмосферу — в полном соответствии с неофициальным статусом Рязани как семейной столицы России.